На место Валерия Фалькова в тюменской облдуме претендуют шестеро кандидатов

На довыборы в тюменскую областную думу по одномандатному округу № 17 выдвинуто шесть кандидатов. Кроме представителей всех четырех парламентских партий свои кандидатуры внесли двое самовыдвиженцев.

Согласно данным официального сайта тюменского облизбиркома, сами выдвинули свои кандидатуры Александр Черепанов (РКРП, РОТ Фронт) и Станислав Подкорытов (гендиректор ООО «НС-Консультант»). Индивидуальный предприниматель Владимир Осейчук утратил статус выдвинутого кандидата.

«Справедливая Россия» выдвинула Анастасию Шестакову, помощницу депутата областной думы Сергея Морева. От КПРФ на выборы выдвинут депутат городской думы Тюмени Александр Чепик. Кандидатом от ЛДПР является депутат тюменской городской думы Олег Касьянов, , а от «Единой России» – Юрий Баранчук, коллега либерал-демократа по думе. Ни один из кандидатов пока не зарегистрирован.

Кресло депутуту областной думы освободилось после перехода единоросса Валерия Фалькова на работу министром науки и высшего образования РФ.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.07.20

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