Тобольский депутат, жаловавшийся на чиновников президенту Путину, выиграл суд у собственной думы

Депутат Ринат Урамаев выиграл суд у тобольской районной думы, в которой сам же и заседает. Урамаев добился признания незаконным решения думы об объявлении ему публичного порицания за неоднократную критику властей.

Согласно решению Тобольского районного суда от 6 июля (есть в распоряжении редакции), 25 марта дума Тобольского района на закрытом заседании вынесла Ринату Урамаеву публичное порицание на основании пяти жалоб, поступивших через районную администрацию. Как рассказал сам Ринат Урамаев, его с содержанием жалоб до сих пор не ознакомили. Однако, по словам депутата, заявителям могло не понравиться, что он писал неоднократно обращения президенту Владимиру Путину и в генеральную прокуратуру, в которых обвинял в хищениях должностных лиц района. Решение думы о публичном порицании Урамаеву было опубликовано в газете «Советская Сибирь».

При этом, решение думы было принято на закрытом заседании в отсутствие самого Урамаева. Суд установил, что депутат не был извещен заблаговременно, а потому не имел возможности приехать из родного села Лайтамак в тобольском Заболотье. Проведенная тобольской межрайонной прокуратурой проверка установила, что районная дума вышла за пределы своих полномочий, председателю Виктору Кадочникову было внесено представление о необходимости устранить нарушение закона.

В итоге, суд решал, что районная дума нарушила собственный регламент и не дала Ринату Урамаеву возможности для самозащиты. Решение думы было отменено.

Тобольск, Николай Юрьев

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