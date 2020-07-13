В Тюменской области пенсионерка обвинила мужчину в изнасиловании из желания отомстить

В Викуловском районе пенсионерке предъявлено обвинение в ложном доносе об изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

62-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы 9 июля. Пенсионерка обвинила своего знакомого в совершении в отношении нее изнасилования. В ходе проверки, проведеннной следователем, факт изнасилования не подтвердился. Сама пенсионерка призналась, что оговорила знакомого из-за желания отомстить.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе в совершении особо тяжкого преступления. Пенсионерке может грозить до трех лет лишения свободы.

Викулово, Николай Юрьев

Викулово. Другие новости 13.07.20

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