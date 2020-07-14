В Тюменской области держится стабильно высокая заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области зарегистрировано 84 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

В течение последних пяти дней COVID-19 в регионе ежесуточно выявляют более, чем у 80 человек. Общее число заболевших с начала пандемии уже составило 4204 человека, 20 человек умерло.

Последний летальный случай зафиксирован в субботу, 11 июля. Скончалась пациентка пожилого возраста с тяжелой двусторонней пневмонией на фоне хронических болезней сердца.

Тюмень, Николай Юрьев

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