В Тюменской области возросло число умерших от коронавируса

Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Тюменской области. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершей было 69 лет, она страдала тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягченного анамнеза. Всего с начала пандемии в Тюменской области умер 21 больной коронавирусной инфекцией. 2602 человека выздоровели, в том числе 99 за минувшие сутки. Общее число заболевших составило 4204 человека. За последние сутки коронавирус выявили у 84 человек, в том числе девятерых детей. Восемь пациентов в тяжелом состоянии остаются на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах на карантине остаются 69 человек, 1329 находятся под медицинским наблюдением. Еще 4022 человека проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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