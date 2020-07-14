В Тюмени уничтожат алкоголя на 16 миллионов рублей

В Тюмени мужчину оштрафовали на миллион рублей за контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, с июля 2018 по январь 2019 года 34-летний тюменец незаконно приобрел контрафактную водку, коньяк и этиловый спирт на 16 миллионов рублей. Мужчина хранил спиртное в автомашине, складских помещениях и магазинах Тюмени. Контрафакт был изъят сотрудниками полиции, которая возбудила уголовное дело о приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.

Ленинский суд приговорил бутлегера к штрафу в 1 млн рублей. Контрафактный алкоголь подлежит уничтожению.

Тюмень, Николай Юрьев

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