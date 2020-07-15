В Тюменской области вновь более восьмидесяти заболевших коронавирусом

В Тюменской области вновь зафиксировано более восьмидесяти новых случаев COVID-19. Об этом в среду, 15 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

В регионе 82 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в области заразились коронавирусом 4286 человек, 21 заболевший умер. Число заболевших держится на уровне выше 80 человек в сутки шестой день подряд.

Тюмень, Николай Юрьев

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