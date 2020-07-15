Еще один житель Тюменской области погиб от коронавируса

Новый случай гибели человека от коронавируса зафиксирован в Тюменской области. Общее число жертв COVID-19, таким образом, достигло 22, ду, сообщил в среду, 15 июля, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

У умершего 66-летнего мужчины вирусная пневмония протекала в крайне тяжелой форме на фоне хронического заболевания. В регионе 82 новых заболевших коронавирусом, среди них 5 детей. Всего с начала пандемии в области заразились коронавирусом 4286 человек. Число заболевших держится на уровне выше 80 человек в сутки шестой день подряд, 10 пациентов сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего я начала пандемии выздоровели 2687 заболевших, в том числе 85 за последние сутки. На карантине в обсерваторах находятся 79 человек, медики наблюдают за состоянием 1312 человек, еще 3846 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.07.20

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