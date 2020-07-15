Полицейского, с ареста которого началось уголовное дело экс-начальника тюменской полиции Алтынова, осудили за взятку

Экс-замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области (антикоррупционное подразделение полиции региона) Дмитрий Габов признан виновным во взяточничестве. Приговор вынес в среду, 15 июля Тюменский районный суд.

Как сообщил Максим Еремеев, адвокат бывшего полицейского, суд приговорил Габова к штрафу в 500 тысяч рублей. С учетом отбытого Габовым времени в СИЗО, размер штрафа был уменьшен до 250 тысяч рублей. Суд не стал лишать Габова звания полковника и запрещать ему занимать должности в органах МВД, хотя на этом настаивал прокурор. Отметим, что прокуратура также требовала для Дмитрия Габова реального лишения свободы сроком на два года.

В деле Габова один эпизод получения взятки. По версии следствия, осенью 2018 года Габов получил «айфон» ценой 100 тысяч рублей от гендиректора ООО «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко за обещание «общего покровительства». Свидетелями по делу являлись Олег Гузенко и Валерий Калалб, оба – обвиняемые по делу о получении взятки экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым.

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта 2019 года сотрудники ФСБ. Они проходили обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у партнеров Гузенко, бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. Уголовное дело против Габова было выделено в отдельное производство.

В ходе следствия адвокаты обвиняемых заявляли, что сотрудники ФСБ требовали дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Алтынов ушел в отставку и был задержан осенью 2019 года по обвинению в получении трех взятов от Олега Гузенко. Одной из взяток также являлся мобильный телефон.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.07.20

Еще один житель Тюменской области погиб от коронавируса. / В Тюменской области вновь более восьмидесяти заболевших коронавирусом. / В Тюмени уничтожат алкоголя на 16 миллионов рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»