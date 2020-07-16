В Тюмени неделю держится высокий уровень заболеваемости коронавирусом

81 новый случай коронавирусной инфекции зафиксирован в Тюменской области. Об этом в среду, 15 июля, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Уровень суточной заболеваемости в регионе стабильно держится выше 80 новых больных в день. Среди заболевших за минувшие сутки 12 детей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 4367 человек, 10 пациентов сейчас подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровел за минувшие сутки 81 пациент. Всего с начала пандемии в регионе насчитывается 2768 выздоровевших. В обсерваторах остаются 60 человек, 1321 находятся под медицинским наблюдением. Еще 3708 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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