В Тюменской области двое мужчин утонули, спасая ребенка

В Заводоуковске двое мужчин утонули, спасая ребенка. Трагедия произошла на реке Тобол, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, 15 июля недалеко от деревни Пономарева в Заводоуковском районе двое мужчин 1978 и 2001 годов рождения в компании друзей с детьми приехали купаться на необорудованный пляж на реке Тобол. Во время купания шестилетний ребенок неожиданно скрылся под водой. Младший из мужчин бросился спасать ребенка и сумел вытащить его из-под воды, но стал тонуть сам. Ему на помощь поплыл старший мужчина, но тоже скрылся под водой.

Младшего из погибших мужчин звали Максим Смолин. В паблике «Вконтакте» «Подслушано. Заводоуковск» организован сбор помощи семье молодого человека, в которой, кроме него, осталось еще трое детей.

Сейчас Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту гибели двоих человек.

Заводоуковск, Николай Юрьев

Заводоуковск. Другие новости 16.07.20

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