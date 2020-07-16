Правительство Тюменской области готово «порезать» бюджет

Правительство Тюменской области рассмотрит вопрос о секвестировании бюджета региона. Причина в реальном снижении доходов казны, заявил в четверг, 16 июля заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Заявление прозвучало на онлайн-совещании с представителями банков. Сысоев заявил, что правительство видит реальное и существенное снижение доходов бюджета. После того, как региональные власти подведут итоги первого полугодия, они рассмотрят вопрос о возможном секвестре бюджета.

Отметим, что в январе-марте 2020 года доходы бюджета составили 46 млрд 414 млн 893 тыс рублей. Расходы за этот же период – 36 млрд 31 млн 883 тыс рублей, но в первом квартале экономика региона еще не почувствовала кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией и карантинными мерами. Как заявлял в апреле 2020 года замгубернатора Андрей Пантелеев, потери бюджета из-за коронавируса могут составить десятки миллиардов рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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