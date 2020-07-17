D N.vtycrjq В Тюменской области вновь более восьмидесяти случаев COVID-19

84 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Среди заболевших за минувшие сутки 7 детей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 4451 человек, 22 умерли, 13 пациентов сейчас подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели за минувшие сутки 99 пациентов. С начала пандемии в области выздоровели 2867 человек. В обсерваторах остается 61 человек, 1296 человек находятся под медицинским наблюдением, 3708 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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