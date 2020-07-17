Тюменские депутаты выступили в поддержку установки памятников Ермаку в регионе

Депутат тюменской областной думы от ЛДПР Глеб Трубин призвал тюменские городские и областные власти поддержать инициативу установки памятников Ермаку. Соответствующее обращение Трубин опубликовал на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Призываю наши городские и областные власти поддержать инициаторов установки памятников Ермаку в Тюмени и Тобольске как яркому историческому персонажу, оказавшему огромное влияние на ход истории нашего прекрасного региона», – написал Трубин. Депутат напомнил, что памятники Ермаку есть во многих городах России, никак не связанных с его походом в Сибирь.

«Есть по сей день силы, противоборствующие созданию заслуженной памяти исторического героя в нашем регионе. Хотя его участие в создании и развитии многих наших городов неоспоримо. Он принимал активное участие в основании Тобольска, Сургута, Тюмени и первого русского заполярного города Мангазеи», – напомнил Трубин.

Однопартийца поддержал депутат городской думы Тюмени Евгений Бакро. Он написал, что памятник Ермаку нужен, и напомнил о уроне, который нанесло русскому народу монголо-татарское нашествие.

Одним из инициаторов создания памятника Ермаку в Тобольске является руководитель благотворительного фонда Возрождения Тобольска Аркадий Елфимов. Против памятников выступает значительная часть татарского населения региона.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.07.20

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