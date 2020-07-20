Среди рабочих подрядчика «Сибура» в Тобольске десятки заболевших коронавирусом, один человек умер

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на строительном предприятии в Тобольске произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заболели 57 человек, число контактных лиц превысило 300, сообщил в понедельник, 20 июля, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

По данным источника «Нового дня», вспышка заболевания произошла в компании «Ренессанс Хэви Индастриз». Компания работала на строительстве завода «Запсибнефтехим», принадлежащего холдингу «Сибур». Учредителем ООО «Ренессанс Хэви Индастриз» является нидерландская компания «РХИ Сиайэс Б.В.». Первого заболевшего, по словам источника, доставили в ОБ№3 в Тобольске в четверг, но врачи не смогли ничем помочь больному, и он скончался. Умерший был турком.

Также новые случаи заболевания выявлены в тюменской областной клинической больнице №2. 20 июля в регионе зафиксирована самая большая заболеваемость коронавирусом – 112 человек за одни сутки, среди заболевших 16 детей. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвержден у 4779 человек, 22 человека скончались, 3053 человека выздоровели, в том числе 30 за последние сутки. 22 человека умерли, 14 остаются на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторах находится 61 человек, 1166 находятся под наблюдением врачей. 3397 человека остаются на перевахтовке.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 17.07.20

Тюменские депутаты выступили в поддержку установки памятников Ермаку в регионе. / В Тюменской области вновь более восьмидесяти случаев COVID-19. / В Тюменской области двое мужчин утонули, спасая ребенка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»