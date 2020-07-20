Губернатор Моор продлил карантин в Тюменской области почти на месяц

Режим повышенной готовностит в связи с пандемией COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Документ не вводит новых послаблений режима и не предусматривает его ужесточения. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Заведения общепита работают в режиме веранд или на вынос, закрыты развлекательные учреждения.

Также в регионе запрещены массовые развлекательные мероприятия. Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, празднования Дня города в областной столице пройдет, в основном, в онлайн-формате. Оффлайн будут лишь несколько площадок ярмарочного типа: «Литературный бульвар», «Кофе улиц», фестиваль барбекю и народные промыслы на улице Дзержинского. Даже фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Экспо» пройдет онлайн. Его не стали отменять, потому что известные спортсмены-экстремалы внесли мероприятие в свой график еще в прошлом году.

При этом ни одно мероприятие, перенесенное с Дня Победы 9 мая, проведено не будет. Также не будет в Тюмени в 2020 году и шествия «Бессмертного полка».

Тюмень, Николай Юрьев

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