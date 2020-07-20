В Тюменской области маленький мальчик утонул, купаясь с семьей

В Тюменской области 4-летний мальчик утонул во время купания. Трагедия произошла 18 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, ребенок купался с семьей в неприспособленном для этого водоеме недалеко от села Новая Заимка. Родители отвлеклись на других детей, и малыш скрылся под водой. Тело утонувшего ребенка недалеко от берега нашли сотрудники МЧС вечером в субботу, 18 июля.

Следственные органы сейчас проводят процессуальную проверку по факту гибели ребенка.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.07.20

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