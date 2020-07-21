Самовыдвиженцев не пустили на довыборы в тюменскую облдуму

В довыборах в тюменскую областную думу примут участие только представители парламентских партий. Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации всем самовыдвиженцам, такие данные размещены на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

Избирком отказал в регистрации самовыдвиженцам Александру Черепанову (РКРП – КПСС, главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»), Александру Агееву (безработный) и Станиславу Подкорытову (гендиректор ООО «НС – Консультант»). Агеев и Подкорытов не предоставили вовремя в избирательную комиссию необходимые документы, а у Александра Черепанова из 3636 подписей избирателей 700 (19,25%) были признаны недействительными.

Таким образом, в довыборах примут участие Анастасия Шестакова («Справедливая Россия»), Александр Чепик (КПРФ), Юрий Баранчук («Единая Россия») и Олег Касьянов (ЛДПР). Все они, кроме Анастасии Шестаковой, являются действующими депутатами городской думы Тюмени. Анастасия Шестакова является помощницей депутата тюменской областной думы Сергея Морева.

Довыборы в тюменскую областную думу пройдут в единый день голосования 13 сентября. Депутатский мандат стал вакантным после перехода единоросса Валерия Фалькова на работу министром науки и высшего образования России.

Тюмень, Николай Юрьев

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