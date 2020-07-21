В Тюменской области заболеваемость коронавирусом держится на уровне выше ста человек в сутки

В Тюменской области вновь более ста заболевших коронавирусом за сутки. При этом в регионе выздоровевших от коронавируса в пять раз меньше, чем новых заболевших, сообщил во вторник, 21 июля, оперативный штаб по профилактике коронавируса.

106 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области. Среди заболевших за минувшие сутки 12 детей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 4885 человек, 22 умерли, 18 пациентов сейчас подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровел за минувшие сутки 21 пациент. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3074 человека. В обсерваторах остается 61 человек, 1164 человека находятся под медицинским наблюдением, 3384 человека проходят перевахтовку.

Отметим, что в Тюменской области режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса продлен до 16 августа. Отменено шествие «Бессмертного полка», максимально сокращены мероприятия по празднованию Дня города в Тюмени, в регионе введен жесткий масочный режим.

Тюмень, Николай Юрьев

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