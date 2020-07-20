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Вторник, 21 июля 2020, 22:32 мск

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Владимир Путин наградил бывшего ключевого заместителя тюменского губернатора

Бывшая первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик награждена орденом Почета. Соответствующий указ подписал 20 июля президент России Владимир Путин.

Официальная формулировка награждения – «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Шевчик Наталью Александровну, действительного государственного советника Тюменской области 1 класса».

Напомним, до конца декабря 2019 года Наталья Шевчик занимала пост первого заместителя губернатора Тюменской области, курируя самый широкий круг вопросов – здравоохранение, социальную политику, образование, спорт, молодежную политику. После ухода Шевчик в отставку по собственному желанию губернатор Александр Моор, фактически, ликвидировал пост первого заместителя, распределив полномочия сразу по нескольким другим замам.

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