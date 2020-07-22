Мэр Тюмени рассказал, когда «круглая баня» станет планетарием

Реализация проекта превращения тюменской «круглой бани» в планетарий начнется после снятия запретов, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 22 июля, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Заявление прозвучало в ходе онлайн-встречи главы города с предпринимателями. По словам Кухарука, предприниматель из Санкт-Петербурга, предложивший разместить в «круглой бане» планетарий, сейчас разрабатывает научно-проектную документацию. Договор с ним заключен, в ближайшее время он представит проект реконструкции бани.

Как заявил Кухарук, баня станет местом притяжения, проведения встреч и объектом для саморазвития. Отметим, что предприниматель из Санкт-Петербурга – это Евгений Гудов. Он москвич, однако в Санкт-Петербурге Гудов реализовал проект самого крупного в северной столице планетария в здании бывшей газгольдерной. По сообщениям петербургских СМИ, в проект было вложено более 320 миллионов рублей.

«Круглая баня» является единственным в Тюмени памятником архитектуры, построенным в стиле конструктивизма. Вокруг бани длительное время шла борьба, тогдашний глава администрации города, а ныне губернатор Александр Моор предлагал ее снести, но городским активистам удалось отстоять строение.

Тюмень, Николай Юрьев

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