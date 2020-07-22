В Тюменской области возросло число жертв коронавируса

В Тюменской области от коронавируса умер еще один человек. Об этом в среду, 22 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершему мужчине было 60 лет, он страдал от тяжелой вирусной пневмонии на фоне хронического заболевания. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 23 человек.

За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 102 человек, в их числе 6 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов в тяжелом состоянии. Общее число заболевших с начала пандемии – 4987 человек. Вылечились 3367 человек, в том числе 293 за минувшие сутки.

В обсерваторах находятся 54 человека, 1139 человек остаются под медицинским наблюдением, 3420 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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