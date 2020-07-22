Прокуратура проверит незаконно работающие аттракционы в Тюменской области

В Тюменской области прокуроры проверят деятельность аттракционов и развлекательных объектов, работа которых запрещена на время режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Такое поручение дал территориальным прокурорам руководитель прокуратуры Тюменской области Владислав Московских.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, цель проверки – предупреждение и пресечение незаконной деятельности аттракционов и объектов рекреационно-развлекательного назначения. Постановлением губернатора Тюменской области Александра Моора работа развлекательных объектов приостановлена до 16 августа. Если прокуроры обнаружат, что такие объекты работают и на них получают травмы дети, меры прокурорского реагирования будут приняты не только к нарушителям карантина. Работе органов местного самоуправления, которые должны контролировать соблюдение карантина, будет также дана оценка.

Отметим, что Следственный комитет также организовал проверку, поводом для которой стала травма, полученная шестилетней девочкой на батуте в сквере Гимназистов в Тюмени, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Происшествие случилось 12 июля, о нем следователи узнали из СМИ.

Тюмень, Николай Юрьев

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