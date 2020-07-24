Количество зараженных коронавирусом в Тюменской области выросло на сто человек

Сто новых случаев коронавируса подтверждены в Тюменской области. Среди них 12 детей, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 5190 человек, 22 умерли. Сейчас 23 пациента остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за последние сутки 152 человека (всего 3687 человек с начала пандемии). 29 человек остаются в обсерваторах, 1202 находятся под медицинским наблюдением, 3483 человека проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 22.07.20

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