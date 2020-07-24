В Тюменской области возбуждено уголовное дело о причинении вреда природе на 350 млн рублей

В Тюменской области фирма незаконно выкопала карьер на сельскохозяйственных землях. Ущерб природе составил 348 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В прокуратуру обратился департамент недропользования и экологии Тюменской области. Прокуратура провела проверку и установила, что ООО «Сибирь-Сервис» на землях сельскохозяйственного назначения в Ярковском районе незаконно выкопало карьер и добывало песок и суглинок.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Напомним, это не самый крупный ущерб, причиненный природе Тюменской области в результате незаконной добычи песка. Осенью 2019 года в отношении должностных лиц компании «Промэкскавация» было возбуждено уголовное дело за незаконную добычу песка в Абалакском заказнике в Тобольском районе. Тогда ущерб составил 2,4 млрд рублей. Глава района Юрий Батт, разрешивший добычу песка, ушел с должности и стал фигурантом уголовного дела.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 24.07.20

Количество зараженных коронавирусом в Тюменской области выросло на сто человек. / Прокуратура проверит незаконно работающие аттракционы в Тюменской области. / В Тюменской области возросло число жертв коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»