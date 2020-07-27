Число заболевших коронавирусом в Тюменской области приблизилось к 5,5 тысячам человек

В Тюменской области постепенно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. В воскресенье, 26 июля и понедельник, 27 июля, было зарегистрировано менее ста новых заболевших COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

При этом в выходные вновь выросло число умерших от коронавируса. В субботу, 25 июня, от инфекции скончался 46-летний мужчина. Вирусная пневмония у него протекала в крайне тяжелой форме, у пациента развилась полиорганная недостаточность на фоне хронического заболевания и отягченного анамнеза. Таким образом, с начала пандемии в Тюменской области от коронавируса погибли 25 человек.

Всего за последние три дня в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло на 294 человека (+101 в субботу, +98 в воскресенье и +95 в понедельник). С начала пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 5484 человек. Сейчас в больницах региона на искусственной вентиляции легких остаются 20 пациентов в тяжелом состоянии.

За последние сутки выздоровели 33 человека. Всего с начала пандемии вылечились 3910 человек. В обсерваторах остаются 25 человек, 1316 – под медицинским наблюдением. Перевахтовку проходят 3157 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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