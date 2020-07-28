В Тюменской области число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило количество заболевших

в Тюменской области 92 новых случая коронавирусной инфекции. Суточный уровень заражения в регионе снижается третий день подряд, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5576 случаев коронавирусной инфекции, 25 человек умерло. Выздоровели за последние сутки 180 пациентов, всего в регионе насчитывается 4128 выздоровевших от COVID-19.

Тюмень, Николай Юрьев

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