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Вторник, 28 июля 2020, 12:11 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило количество заболевших

в Тюменской области 92 новых случая коронавирусной инфекции. Суточный уровень заражения в регионе снижается третий день подряд, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5576 случаев коронавирусной инфекции, 25 человек умерло. Выздоровели за последние сутки 180 пациентов, всего в регионе насчитывается 4128 выздоровевших от COVID-19.

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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области приблизилось к 5,5 тысячам человек. / В УрФО на фоне снижения инфляции дорожают продукты. / В Тюменской области возбуждено уголовное дело о причинении вреда природе на 350 млн рублей. Читать дальше

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