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Вторник, 28 июля 2020, 14:07 мск

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Тюменская область не будет финансово помогать другим регионам

Тюменская область не будет предоставлять денежные субсидии другим регионам. Вопрос их предоставления не обсуждается, заявил во время онлайн – интервью порталу 72.ru губернатор Тюменской области Александр Моор.

Субсидии, подобные предоставленной Курганской области в 2019 году, другим регионам Тюменская область предоставлять не будет. Вопрос предоставления таких субсидий не обсуждается, заявил Моор.

Губернатор объяснил, что канализационная система Кургана требовала капитального ремонта. Без ремонта попадания нечистот в реку Тобол, которая протекает и по территории Тюменской области. «Такое соглашение у нас заключено на 2020 – 2021 годы, по факту на сегодня профинансировано чуть более 16 млн рублей», – объяснил Моор.

Как писал «Новый день», в ноябре 2019 года тюменская областная дума утвердила соглашение между Тюменской и Курганской областями, по которому на объекты экологии Южного Зауралья предоставляется субсидия в 450,8 млн рублей.

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