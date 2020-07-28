Россельхознадзор уличил завод уральского энергетического олигарха Алексея Боброва в нарушении правил обращения с отходами

В Салехарде рыбокомбинат, принадлежащий уральскому олигарху Алексею Боброву, нарушил правила обращения с биологическими отходами. На сильный запах гниющей рыбы пожаловался местный житель, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

На сильный запах разлагающейся рыбы на одном из участков по улице Ангальский мыс пожаловался местный житель. Свое обращение он в мае направил депутату заксобрания Ямала Алексею Денисову, а тот обратился в Россельхознадзор.

О проблеме Денисов написал на своей странице в «Инстаграм», назвав случай «вопиющим». «Ко мне обратились жители Ангальского мыса, которые пожаловались на зловонный запах тухлой рыбы, распространяющийся по всему району. Как выяснилось, салехардский рыбокомбинат в холодное время года отвозил и складировал мешки с отходами на базе в районе Ангальского мыса. А сейчас, когда на улице стало тепло, остатки рыбы начали гнить, зловонье распространилось далеко от места «свалки», на улице нечем было дышать», – написал депутат.

После обращения Алексея Денисова управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО организовало в июле этого года внеплановую проверку ООО «Салехардский комбинат», которое занимается переработкой рыбы. Проверка установила, что в период с 15 по 28 мая предприятие хранило более 2 часов рыбные отходы без охлаждения на производственной площадке «крематор», где они должны были сжигаться. Как рассказали «Новому дню» в управлении Росприроднадзора, биологические отходы лежали и гнили на территории предприятия несколько дней.

Таким образом, рыбокомбинат нарушил техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Инспектор Россельхознадзора составил против предприятия протокол о нарушении требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) и выдал предписание о дезинфекции места, где складировались биологические отходы.

Сейчас в деле будет разбираться арбитражный суд ЯНАО.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, ООО «Салехардский комбинат» принадлежит екатеринбургскому ООО «Офисный центр «Парус»», основным владельцем которого является уральский олигарх Алексей Бобров (доля в 65,08%). Алексею Боброву через контролируемые им фирмы принадлежит единая теплоснабжающая организация Тюмени «УСТЭК», энергетическая компания «СУЭНКО», единый оператор по обращению с коммунальными отходами в Тюменской области «ТЭО», а также ряд предприятий, контролирующих сферу ЖКХ в ХМАО и ЯНАО.

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