В Тюменской области десятки новых случаев коронавирусной инфекции

В Тюменской области за сутки выявлено 90 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших пятеро детей. Об этом в среду, 29 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Всего с начала пандемии в регионе отмечено 5666 случаев коронавируса. Умерли 25 человек, сейчас на искусственной вентиляции легких остается 21 пациент в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки выздоровели 142 человека, всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 4265 человек. В обсерваторах размещены 25 человек, 1350 остаются под медицинским наблюдением, 3157 проходят перевахтовку.

Тюмень – Салехард, Николай Юрьев

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