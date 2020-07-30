В Тюменской области стабилизируется заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области за сутки выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших пятеро детей. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Всего с начала пандемии в регионе отмечено 5755 случаев коронавируса. Умерли 25 человек, сейчас на искусственной вентиляции легких остается 19 пациентов в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки выздоровели 107 человек, всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 4372 человека. В обсерваторах размещен 21 человек, 1379 остаются под медицинским наблюдением, 3498 проходят перевахтовку.

Тюмень – Салехард, Николай Юрьев

Тюмень – Салехард. Другие новости 30.07.20

В Свердловской области самый высокий показатель смертности от коронавируса в УрФО. / В Тюменской области десятки новых случаев коронавирусной инфекции. / Россельхознадзор уличил завод уральского энергетического олигарха Алексея Боброва в нарушении правил обращения с отходами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»