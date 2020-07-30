Мошенники, обманувшие тюменского ветерана Великой Отечественной накануне Дня Победы, отделались исправительными работами

В Тюмени осуждена группа мошенников, менявших трубы пенсионерам по многократно завышенным ценам. Одной из жертв аферистов накануне Дня Победы стал ветеран Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Как было установлено, 29 июля 2019 года преступники пришли в квартиру к пенсионерке в дом по улице 50 лет Октября города Тюмени и убедили пожилую женщину заключить договор на проведение сантехнических работ на сумму 26 тысяч рублей. Реально такие работы стоили не более 10 тыс рублей. Один из осужденных в период с марта по май 2020 года совместно с другими лицами посетил еще пятерых пенсионеров 6 мая 2020 года те же мошенники пришли к ветерану Великой Отечественной войны и также убедили пенсионера заключить договор, в результате чего ветеран лишился 32 тысяч рублей. Преступники действовали по одной схеме: заключали с потерпевшими договоры на сантехнические услуги по завышенной в несколько раз цене, срезали трубы в туалете и устанавливали другие. Всего преступники получили от пожилых людей около 179 тысяч рублей.

Правоохранительные органы узнали о мошенничествах из анонса сюжета про обман ветерана войны, размещенного на странице тюменской журналистки Анны Княжевой в соцсети «Фейсбук». Благодаря огласке в СМИ, в правоохранительные органы обратились и другие потерпевшие от действий мошенников.

Преступники пытались скрыться, но следователям СК РФ и сотрудникам полиции удалось их задержать. Суда мошенники дожидались в СИЗО. Преступники признали вину, двое из них возместили ущерб потерпевшим.

Судебный процесс проходил в особом порядке. Суд приговорил самого активного участника преступной группы к полутора годам заключения в исправительной колонии-поселении. Остальные участники преступной группы приговорены к 300 часам исправительных работ каждый.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 30.07.20

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