Губернатор Александр Моор предложил изменить правила обращения с землей для многодетных семей

Губернатор Александр Моор предложил облегчить многодетным семьям обмен земельный участок, выделенный под ИЖС. Сделать это можно будет в случае его подтопления, говорится в законопроекте, внесенном главой региона в тюменскую областную думу.

На своих страницах в соцсетях Моор сообщил, что законопроект – результат писем и обращений, полученных, в том числе, и через соцсети. Ранее предоставленный бесплатно земельный участок, признанный непригодным для использования, многодетная семья могла поменять только в течение пяти лет. Губернатор предложил предоставить многодетным семьям возможность замены подтопленного участка вне зависимости от даты его предоставления.

Тюмень, Николай Юрьев

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