Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области приближается к шести тысячам

В Тюменской области зафиксировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 5844 случая коронавируса, 25 человек умерли. За последние сутки выздоровели 230 человек, всего в регионе насчитывается 4602 случая выздоровления от COVID-19.

Тюмень, Николай Юрьев

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