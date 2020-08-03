В Тюменской области десятки новых случаев COVID-19

В Тюменской области зафиксировано 88 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

В минувшие выходные Тюменская область перешагнула порог в 6000 заболевших коронавирусом. В субботу было зафиксировано 85 новых случаев заболевания, в воскресенье – 90 новых случаев. Всего с начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 6107 случая коронавируса, 25 человек умерли, 19 человек находятся на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 43 человека, всего в регионе 4907 человек выздоровели от COVID-19.

В обсерваторах остаются 13 человек, 1450 человек находятся под медицинским наблюдением. Перевахтовку проходят 3498 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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