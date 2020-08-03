Губернатор Александр Моор разрешил работать тюменским кафе, ресторанам и барам

В Тюменской области принято решение разрешить работу общепита. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил в ходе видеобрифинга губернатор региона Александр Моор.

«На заседании оперативного штаба по моей инициативе сегодня принято решение разрешить работу общепита с 4 августа», – заявил Моор. При этом кафе, бары и рестораны, желающее начать работу, должны уведомить правительство и подписать чек-лист с требованиями Роспотребнадзора.

Александр Моор добавил, что уличные террасы, появившиеся в Тюмени в период ограничений, добавили уюта городу. Губернатор предложил сохранить и развивать этот формат.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 03.08.20

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