Тюменским родителям разрешили присутствовать на свадьбах своих детей

Количество участников церемонии бракосочетания в Тюменской области разрешено увеличить до 10. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил в ходе видеобрифинга губернатор региона Александр Моор.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба. Ранее общее число участников регистрации брака не могло превышать четырех человек, ограничения были введены из-за опасности распространения коронавируса. «Я думаю, что это неправильно, когда родители ожидают на крыльце и не видят момент бракосочетания своих детей», – отметил Моор.

Теперь на церемонии смогут присутствовать жених и невеста, их родители, свидетели, регистратор и фотограф.

Тюмень, Николай Юрьев

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