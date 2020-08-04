В Тюменской области новый случай гибели человека от COVID-19

В Тюменской области зафиксировано новый случай гибели пациентки с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв коронавируса в регнионе, таким образом, возросло до 26, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершая – женщина 1964 года рождения. У нее была двусторонняя пневмония с крайне тяжелым течением и хронические заболевания. За сутки в Тюменской области отмечены 82 новых случая заболевания, среди вновь заболевших 8 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 19 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус был диагностирован у 6189 человек. За последние сутки выздоровели 244 человека, всего в регионе от коронавируса излечились 5151 человек.

В обсерваторах остаются 13 человек, 1407 человек находятся под медицинским наблюдением. Перевахтовку проходят 2816 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 03.08.20

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