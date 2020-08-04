В Тюменской области открылись сотни ресторанов, кафе и баров

В Тюменской области после карантина вновь заработали 269 заведений общепита. Об этом говорят данные реестра предприятий общественного питания, размещенного на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Губернатор Александр Моор подписал постановление, которым разрешил предприятиям общепита принимать и обслуживать посетителей в залах, 4 августа. Кафе, рестораны и бары были закрыты с 18 марта и могли работать только на вынос или на доставку. Впоследствии общепиту разрешили принимать клиентов на открытых верандах. Многие заведения воспользовались этой возможностью, что привело к появлению в Тюмени культуры уличных кафе. Александр Моор призвал поддерживать и развивать такой формат работы общепита.

Ознакомиться со списком предприятий общественного питания, начавших работу, можно по адресу: https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters/catering.htm

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 04.08.20

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