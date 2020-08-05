В одной из крупнейших тюменских больниц подтверждена вспышка коронавирусной инфекции

В Тюмени официально подтверждена вспышка коронавирусной инфекции в областной клинической больнице №2. Заболел 51 человек, 25 из них пациенты больницы, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Заболевшие были выявлены в период с 11 июля по 3 августа. Заболевшие изолированы и проходят лечение. За контактировавшими с ними людьми установлено медицинское наблюдение, они получают профилактическое лечение. В больнице проведена заключительная дезинфекция. Отметим, что в сутки за экстренной и неотложной помощью в ОКБ№2 обращаются более 850 пациентов. Для уменьшения риска заражения COVID-19 среди больных и сотрудников в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов. Всех госпитализированных пациентов проверяют на коронавирус. До получения результатов теста они находятся в изоляции от остальных пациентов.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 04.08.20

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