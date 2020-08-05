В Тюменской области десятки новых случаев коронавирусной инфекции

В Тюменской области зафиксировано 82 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 5 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Среди вновь заболевших 5 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 15 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус был диагностирован у 6271 человека, 26 заболевших скончались. За последние сутки выздоровели 149 человек, всего в регионе от коронавируса излечились 5300 пациентов.

В обсерваторе остаются 7 человек, 1358 человек находятся под медицинским наблюдением. Перевахтовку проходят 3398 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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