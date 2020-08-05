Главный аудитор Тюмени отчитался о доходах

Счетная палата города Тюмени отчиталась о доходах своих сотрудников в 2019 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте палаты.

Председатель Счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев в 2019 году заработал 3 млн 236 тыс рублей. Доход супруги главного городского аудитора составил 821 тыс рублей. При этом Владимир Казанцев не имеет недвижимости ни в собственности, ни в пользовании. Недвижимостью владеет его супруга, у которой три земельных участка (919, 988 и 1341 кв м), два жилых дома (222 и 88 кв м) и квартира в 56 кв м. Ездит председатель городской счетной палаты на Nissan Х-Trail.

Доход заместителя председателя Счетной палаты Ирины Редикульцевой в 2019 году составил 2 млн 692 тыс рублей. В собственности у нее земельный участок 459 кв м, жилой дом 50 кв м и три квартиры – 75, 51 и 48 кв м. Автомобиля у зампреда Счетной палаты города нет.

Тюмень, Николай Юрьев

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