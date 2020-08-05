Тюменец изрезал ножом случайную прохожую до смерти

В Тюмени мужчина жестоко убил случайную прохожую. Убийца зажержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Пор версии следствия, около 4 часов утра 29 июля этого года ране судимый 32-летний тюменец спровоцировал конфликт со случайной прохожей. Подозреваемый достал складной нож и много раз ударил им женщину в грудь. От полученных ранений женщина погибла.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотрудникам уголовного розыска совместно со следователями СК удалось утсановить и задержать преступника. Сейчас решается вопрос о выборе для него меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Тюмень, Николай Юрьев

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