В Тюменской области небывалый рост числа умерших от коронавируса

Двое мужчин 65 и 57 лет скончались от коронавируса за последние сутки в Тюменской области. Такие данные сообщил в четверг, 6 июля, оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

У обоих скончавшихся пациентов было крайне тяжелое течение двусторонней пневмонии и хронические заболевания. Это первый случай в Тюменской области с начала пандемии, когда от коронавируса погибло за сутки более одного пациента. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 80 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 11 детей. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 6351 человека, 28 заболевших умерли. На искусственной вентиляции легких находятся 17 человек.

За сутки в регионе от коронавируса выздоровели 163 человека, всего с начала пандемии 5463 пациента вылечились от COVID-19.

В обсерваторе остаются семеро человек, за 1301 продолжается медицинское наблюдение. Перевахтовку проходят 2994 человека.

Тюмень, Николай Юрьев

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