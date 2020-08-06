Тюменская маршрутка вылетела с дороги в витрину магазина, пострадали люди

В Тюмени пассажирский микроавтобус протаранил витрину магазина. Пострадали семь человек, в том числе десятилетний ребенок, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло в 17:16 в четверг, 6 августа. Микроавтобус 62 маршрута заехал на бордюр, снес дорожный знак и въехал в здание магазина по адресу улица Ямская, 59. Предварительно, пострадали семь пассажиров маршрутки, в том числе ребенок 2010 года рождения. На месте работают две «скорые», сотрудники МЧС и ГИБДД, спасатели. Помощь пострадавшим оказывается на месте ДТП.

Со слов водителя, он совершил ДТП, потому что его подрезали. Однако, очевидцы предполагают, что мужчине 1963 года рождения могло стать плохо за рулем, потому что маршрутка под его управлением пересекла три полосы дороги, прежде чем выскочить на тротуар.

Тюмень, Николай Юрьев

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