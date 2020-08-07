В Тюмени ищут жертв насильника с Червишевского тракта

В Тюмени следственные органы ищут женщин, которые могли пострадать от действий насильника. 33-летнего мужчину задержали при попытке изнасилования на улице Червишевский тракт, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 1 августа этого года в многоквартирном доме на Червишевском тракте преступник подкараулил женщину, которая заходила в квартиру, и попытался ее изнасиловать. К счастью, в это время в квартиру поднялся сожитель потерпевшей и остановил преступника.

Насильник был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на изнасилование.

Следователи просят женщин, которые могли пострадать от действия обвиняемого ранее, обращаться в следственный отдел по Калининскому округу города Тюмень по адресу: г.Тюмень, ул. Луначарского д. 57, или по телефонам (3452) 43-47-33, 42-05-57.

Тюмень, Николай Юрьев

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