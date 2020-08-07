Число зараженных коронавирусом в Тюменской области приблизилось к шести с половиной тысячам

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 79 человек, в том числе трех детей. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 6430 человек, 28 скончались. Сейчас на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.

За последние сутки выздоровели 137 человек. Все с начала пандемии от коронавируса вылечились 5600 человек. Шестеро человек остаются в обсерваторе, 1270 -под медицинским наблюдением, 3225 – на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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