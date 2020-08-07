Самый богатый депутат гордумы Тюмени заработал в 202 раза больше самого бедного

Депутаты тюменской городской думы отчитались о доходах. Декларации народных избранников размещены на официальном портале думы.

Самым состоятельным городским депутатом оказался единоросс, генеральный директор завода «Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин. Его доход в 2019 году составил почти 73 млн рублей против 33,8 млн рублей годом ранее.В собственности депутата половина квартиры площадью 74,3 кв м, доли в двух участках по 572 кв м, земельный участок в 3151 кв м, два гаража и два нежилых помещения.

Самым низкий доход задекларировал либерал-демократ Евгений Бакро – 361 тысячу рублей. Ни квартиры, ни автомобиля в собственности либерал-демократа нет, он пользуется двумя квартирами, площадью 43,7 и 65 «квадратов».

Спикер гордумы, единоросс Евгений Заболотный задекларировал годовой доход в почти 3,7 млн руб, супруга председателя думы заработала 1,6 млн руб. В собственности Заболотного 35 соток земли, дом 350 кв м, квартиры 141 кв м и 239 кв м (в совместной собственности с женой) и 59- метровый гараж. В пользовании четы находится участок акватории пруда, земельный участок, жилой до и гараж. Ездить супружеская пара предпочитает на «Тойотах»: у Евгения Заболотного «Хайлендер», у его жены – RAV4.

Заместитель председателя областной думы, руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Осипов заработал в 2019 году 2,4 млн руб. Доход супруги вице-спикера значительно выше, 3,2 млн руб. В совместной долевой собственности у супружеской пары Осиповых квартира 113,5 кв м, долей в этой квартире владеют также двое несовершеннолетних детей депутата. В пользовании супруги Осипова и его детей также квартира 65 кв м.

Ездит Дмитрий Осипов на JAGUAR XJ. Его супруга предпочитает AUDI Q5.

Тюмень, Николай Юрьев

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