В тюменском ТЦ покупатель погиб под купленными стройматериалами

В Тюмени покупатель погиб в торговом центре под купленными стройматериалами. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 4 августа 33-летний мужчина приехал вечером в один из торговых центров за стройматериалами. В зоне уличной торговли работник магазина стал загружать приобретенные покупателем плиты ОСБ в автомашину с помощью автопогрузчика. В определенный момент погрузчик повело в сторону, и плиты упали на находившегося рядом покупателя. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь потерпевшего не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Тюмень, Николай Юрьев

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