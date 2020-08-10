В Тюменской области коронавирус нашли у 225 человек

В Тюменской области за сутки выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции. Среди заболевших шесть детей, сообщил в понедельник, 10 августа, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

За минувшие выходные коронавирус был выявлен у 151 человека. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 6655 человек, 28 заразившихся умерли. Сейчас 13 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровели 44 человека, всего с начала пандемии от коронавируса излечились 5804 человека. В обсерваторах больше не осталось людей. 1206 человек все еще находятся под медицинским наблюдением, 3225 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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